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Опубликовано 2 июля 2022, 06:52
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Минобороны показало боевую работу бронетехники морпехов

Минобороны показало работу танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты

Минобороны России обнародовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты, которые в ходе спецоперации на Украине уничтожают огневые точки, укреплённые позиции ВСУ и нацбатов.

Работа экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты. Видео © Минобороны России

Экипажи танков и бронетранспортёров уверенно действуют на поле боя, выполняя свои задачи в ходе спецоперации. Они выдвигаются на рубеж открытия огня, подавляют цели, а затем меняют позицию.

В ходе подавления огневых средств опорных пунктов ВСУ танкисты применяют "фланговую стрельбу" в движении из танкового вооружения и скорострельных пушек БТР. Обстрел

противника во время перемещения боевой машины — сложный тактический элемент, который повышает выживаемость техники на поле боя.

А подразделения морской пехоты уничтожают выявленные цели огнём танковых орудий, вооружений БТР и противотанковых комплексов. После подавления точек ВСУ эти позиции занимают морпехи.

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Кадр из видео Минобороны России

Евгения Колесникова
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