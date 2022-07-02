Глава Генштаба ВС РФ проверил группировки войск России, задействованные в "Операции Z"
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил задействованные в "Операции Z" подразделения
Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель Министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил группировки российских войск. Видео © Минобороны РФ
"Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях", — говорится в сообщении.
Генерал армии уделил особое внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления, которые позволят нарастить ударные возможности межвидовых группировок войск.
Ранее Лайф рассказал, кто на самом деле командует российской спецоперацией на Украине. "Операцией Z" руководят трое легендарных военачальников с уникальным опытом. Равных им по компетентности, пожалуй, не найти во всём мире.
Пресс-служба Минобороны РФ