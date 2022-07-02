Глава Генштаба ВС РФ проверил группировки войск России, задействованные в "Операции Z"

Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель Министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил группировки российских войск. Видео © Минобороны РФ

"Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях", — говорится в сообщении.

Генерал армии уделил особое внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления, которые позволят нарастить ударные возможности межвидовых группировок войск.