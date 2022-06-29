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Опубликовано 29 июня 2022, 20:47

Путин заявил, что доверяет профессионалам по вопросам спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет профессионалам относительно достижения целей специальной военной операции на Украине.

"Я, конечно, Верховный главнокомандующий, но я всё-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели", — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов после Каспийского саммита.

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При этом Путин ещё раз подчеркнул, что цели специальной военной операции России на Украине остаются неизменными. По его словам, российские войска продвигаются и решают задачи.

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Пресс-служба Кремля

Александр Юнашев
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