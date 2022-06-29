Путин заявил, что доверяет профессионалам по вопросам спецоперации

"Я, конечно, Верховный главнокомандующий, но я всё-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели", — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов после Каспийского саммита.