Путин заявил, что доверяет профессионалам по вопросам спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет профессионалам относительно достижения целей специальной военной операции на Украине.
"Я, конечно, Верховный главнокомандующий, но я всё-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели", — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов после Каспийского саммита.
При этом Путин ещё раз подчеркнул, что цели специальной военной операции России на Украине остаются неизменными. По его словам, российские войска продвигаются и решают задачи.