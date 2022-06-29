Путин ответил Лайфу на вопрос о произошедшем в Кременчуге
Путин — на вопрос Лайфа о ситуации в Кременчуге: ВС РФ не бьют ни по каким гражданским объектам
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос Лайфа о ситуации с торговым центром в Кременчуге. По словам главы государства, ВС РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, уничтожаются только те объекты, где ВСУ хранят и ремонтируют вооружение.
Путин — на вопрос Лайфа о ситуации в Кременчуге: ВС РФ не бьют ни по каким гражданским объектам. Видео © LIFE
"Нет никакого теракта. Мы много раз говорили, показывали, когда (ВСУ. — Прим. Лайфа) размещают оружие, артиллерию, тяжёлую технику в жилых кварталах... И уверен, что в этом случае всё было то же самое: прячут технику, которую с Запада доставляют, на рынках, заводах, в цехах. Ни по каким гражданским объектам Российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть возможность определить, что где находится. И при наличии высокоточного оружия мы достигаем целей", — подчеркнул глава государства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 27 июня Вооружённые силы России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар по ангарам, где хранилось американское и европейское вооружение и боеприпасы. Детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в закрытом торговом центре, который находился рядом с заводом. Удар был нанесён по ангару, а не по ТЦ, о чём ранее заявлял президент Украины. Позже в Сети появилось разоблачение фейка Зеленского об обстреле ТЦ.
AP Photo / Efrem Lukatsky / ТАСС