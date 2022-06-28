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Прилёт по Кременчугу: куда пришёлся удар российских ракет

Оглавление
Удар по ТЦ "Амстор": последние новости и видео
Удар по Кременчугу: видео и заявления России
Точный удар
Что было целью в Кременчуге
Как украинские военные прикрылись ТЦ "Амстор"
Что на самом деле произошло в Кременчуге?

Первые несколько часов после трагедии украинская сторона всячески пыталась убедить мировое сообщество, что вина России неоспорима, однако вскоре версия Киева начала рассыпаться.

Опубликовано 28 июня 2022, 20:01
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Обложка © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Обложка © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Удар по ТЦ "Амстор": последние новости и видео

Днём 27 июня стали поступать сообщения о сильном взрыве в торговом центре "Амстор" в Кременчуге. На Украине сразу же началась информационная истерика, а вину за удар, конечно же, возложили на Российскую армию.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко на месте взрыва в ТЦ "Амстор". Видео © T.me / Pravda_Gerashchenko

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Удар по Кременчугу: видео и заявления России

Неслучайность инцидента отметили представители России в ООН. Одним из первых на произошедшее в Кременчуге отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, в торговом центре, по которому якобы нанесли удар российские войска, произошла украинская провокация в стиле Бучи.

Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО

Дмитрий Полянский

Первый зампостпреда России при ООН

Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО
Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО

Реакция Минобороны России на обвинения в ударе по торговому центру "Амстор" тоже не заставила себя ждать. В оборонном ведомстве сообщили, что в Кременчуге "российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившими от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин. Оружие и боеприпасы, сосредоточенные там для отправки украинской группировке в Донбассе, поражены, детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом нефункционировавшем торговом центре".

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что для удара по торговому центру ВКС России могли использовать ракеты Х-22.

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Точный удар

Первое и самое главное, о чём киевские власти пытаются говорить, явно не владея темой, — это возможности советских и российских ракет. Прямое попадание крылатой ракеты не оставило бы от торгового центра и мокрого места: внутри таких ракет, как Х-22, содержится 630 килограммов взрывчатки, а полная масса ракеты с двигателем и отсеками для топлива приближается к тонне. Фугасно-кумулятивная боевая часть пробивает даже заглублённые объекты, включая подвалы, бункеры и многое другое, поэтому контакт Х-22 со зданием ТЦ "Амстор" привёл бы к тому, что все несущие конструкции были бы разрушены, а вместо стен, сводов и частей крыши было бы чистое поле.

Эта версия подтверждается и кадрами с квадрокоптера, которые снял кто-то из очевидцев произошедшего, однако в украинских СМИ кадров, на которых была бы видна точка удара (она находится значительно дальше), не показывают. Обращает на себя внимание и другой факт: панорамные снимки с воздуха или спутниковые снимки компании MAXAR, которые появлялись после каждой резонансной истории, в случае с якобы ударами по Кременчугу отсутствуют, хотя именно эти данные позволили бы точно установить эпицентр взрыва.

Место взрыва в ТЦ "Амстор", вид сверху. Видео © T.me / readovkanews

Крылатые ракеты воздушного базирования программируются на применение заранее, а сверяться с параметрами цели ракета может по целому ряду каналов — как по оптическим датчикам в головке самонаведения (на видео ниже), так и по данным навигационной системы.

Работа головки самонаведения в ракете Х-29ТД. Видео © T.me / fighter_bomber

Именно точность попадания по цели была главным приоритетом при разработке всех советских и российских крылатых ракет. Ещё в середине 70-х отклонение ракет Х-22Н от цели не превышало полутора десятков метров, а в ракетах Х-22МА была применена доработанная система наведения, с которой точность применения повышалась до пяти метров.

Что было целью в Кременчуге

С самого начала специальной военной операции на Украине как в Минобороны России, так и на уровне высшего руководства страны неоднократно заявляли, что Российская армия наносит удары исключительно по военным объектам на территории Украины. Кременчуг не стал исключением: менее чем в 100 метрах от ТЦ "Амстор" находится цех Кременчугского завода дорожных машин. В советские годы предприятие выпускало тяжёлую технику, необходимую для ремонта и строительства дорог, однако после госпереворота заказы предприятию серьёзно снизились. Чтобы свести концы с концами, на заводе ремонтируют технику ВСУ, повреждённую в боях на Юго-Востоке.

Фото © Яндекс. Карты

Фото © Яндекс. Карты

К основному комплексу цехов ведёт железная дорога, что открывает возможность вывозить подбитые танки и БМП наиболее удобным способом. К тому же сам по себе Кременчуг с его железнодорожной инфраструктурой — идеальный транспортный хаб для снабжения войск на Востоке. В Кременчуге находится узловая станция, на которой сходятся пути с Полтавского, Знаменского и Ромодановского направлений, а после перенаправления грузов и технику, и боеприпасы, и топливо можно удобно перевозить на восток — как под Харьков, так и под Донецк.

Карта железных дорог Украины в районе Полтава – Харьков – Донецк. Иллюстрация © toplivo.app

Карта железных дорог Украины в районе Полтава – Харьков – Донецк. Иллюстрация © toplivo.app

Как украинские военные прикрылись ТЦ "Амстор"

По сообщениям местных жителей, на завод дорожных машин, стоящий практически "забор в забор" с торговым центром "Амстор", незадолго до инцидента украинские военные привозили "цистерны неизвестного происхождения", которые можно было заметить невооружённым глазом. Интересно, что боевая работа ВС РФ по району Кременчуга проводится не в первый раз. В этом районе находится один из крупнейших НПЗ Украины, мощностей которого хватало, чтобы обеспечивать топливом не только местное население, но и ВСУ.

Пожарные ГСЧС Украины во время ликвидации пожара в торговом центре, возникшего после ракетного обстрела. Украина, Полтавская область, Кременчуг. Фото © Getty Images / Ukrainian State Emergency Service / Handout / Anadolu Agency

Пожарные ГСЧС Украины во время ликвидации пожара в торговом центре, возникшего после ракетного обстрела. Украина, Полтавская область, Кременчуг. Фото © Getty Images / Ukrainian State Emergency Service / Handout / Anadolu Agency

Удары в районе Кременчуга по объектам военной инфраструктуры Украины наносились Российской армией несколько раз. Известно, что ВКС применяли высокоточное оружие большой дальности 2 и 25 апреля, а также 13 мая. Все три удара не приводили ни к жертвам среди местного населения, ни к разрушению гражданской инфраструктуры, что говорит о хорошей подготовке и высоком качестве ракетного оружия.

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Что на самом деле произошло в Кременчуге?

Таким образом, на территории Завода дорожных машин уничтожен крупный склад с артиллерийским вооружением и боеприпасами. А именно это и заявляет российское Минобороны. Украинские военные, скорее всего, предполагали возможность удара, но, похоже, не озаботились соседством крупного гражданского объекта. Высока вероятность, что там же кроме арсенала находились и цистерны с топливом. Вполне возможно, что их вместе с отремонтированной техникой готовили к переброске в Донбасс. Особенно серьёзные трудности у ВСУ сейчас в Лисичанске и под Авдеевкой — отправка одного эшелона с топливом и оружием сэкономила бы украинской армии ресурсы.

Видео, предоставленное украинскими источниками, ещё раз подтверждает версию о том, что российские военные не целились в торговый центр "Амстор". По совпадению, за несколько дней до инцидента (примерно 23 июня) в чате арендаторов торговых площадей уже появлялось сообщение о воздушной тревоге, которое владелец торгового центра предложил проигнорировать. Напрямую причастность украинских властей к произошедшему этот факт, конечно, не подтверждает, но косвенно говорит о том, что чем больше громких поводов с гражданскими, тем Киеву проще оставаться в прайм-тайме мировых новостей, просить вооружение и деньги.

Разрушенный цех завода "Кредмаш". Видео © https://t.me/RVvoenkor/17656

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Пожарные ГСЧС Украины во время ликвидации пожара в торговом центре, возникшего после ракетного обстрела. Украина, Полтавская область, Кременчуг. Фото © Getty Images / Ukrainian State Emergency Service / Handout / Anadolu Agency

Зачем Украина устроила кровавую провокацию в ТЦ "Амстор"?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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