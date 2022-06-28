Прилёт по Кременчугу: куда пришёлся удар российских ракет Оглавление Удар по ТЦ "Амстор": последние новости и видео Удар по Кременчугу: видео и заявления России Точный удар Что было целью в Кременчуге Как украинские военные прикрылись ТЦ "Амстор" Что на самом деле произошло в Кременчуге? Первые несколько часов после трагедии украинская сторона всячески пыталась убедить мировое сообщество, что вина России неоспорима, однако вскоре версия Киева начала рассыпаться. 37202 37202 Обложка © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Удар по ТЦ "Амстор": последние новости и видео

Днём 27 июня стали поступать сообщения о сильном взрыве в торговом центре "Амстор" в Кременчуге. На Украине сразу же началась информационная истерика, а вину за удар, конечно же, возложили на Российскую армию.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко на месте взрыва в ТЦ "Амстор". Видео © T.me / Pravda_Gerashchenko

Удар по Кременчугу: видео и заявления России

Неслучайность инцидента отметили представители России в ООН. Одним из первых на произошедшее в Кременчуге отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, в торговом центре, по которому якобы нанесли удар российские войска, произошла украинская провокация в стиле Бучи.

Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО Дмитрий Полянский Первый зампостпреда России при ООН

Реакция Минобороны России на обвинения в ударе по торговому центру "Амстор" тоже не заставила себя ждать. В оборонном ведомстве сообщили, что в Кременчуге "российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившими от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин. Оружие и боеприпасы, сосредоточенные там для отправки украинской группировке в Донбассе, поражены, детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом нефункционировавшем торговом центре".

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что для удара по торговому центру ВКС России могли использовать ракеты Х-22.

Точный удар

Первое и самое главное, о чём киевские власти пытаются говорить, явно не владея темой, — это возможности советских и российских ракет. Прямое попадание крылатой ракеты не оставило бы от торгового центра и мокрого места: внутри таких ракет, как Х-22, содержится 630 килограммов взрывчатки, а полная масса ракеты с двигателем и отсеками для топлива приближается к тонне. Фугасно-кумулятивная боевая часть пробивает даже заглублённые объекты, включая подвалы, бункеры и многое другое, поэтому контакт Х-22 со зданием ТЦ "Амстор" привёл бы к тому, что все несущие конструкции были бы разрушены, а вместо стен, сводов и частей крыши было бы чистое поле.

Эта версия подтверждается и кадрами с квадрокоптера, которые снял кто-то из очевидцев произошедшего, однако в украинских СМИ кадров, на которых была бы видна точка удара (она находится значительно дальше), не показывают. Обращает на себя внимание и другой факт: панорамные снимки с воздуха или спутниковые снимки компании MAXAR, которые появлялись после каждой резонансной истории, в случае с якобы ударами по Кременчугу отсутствуют, хотя именно эти данные позволили бы точно установить эпицентр взрыва.

Место взрыва в ТЦ "Амстор", вид сверху. Видео © T.me / readovkanews

Крылатые ракеты воздушного базирования программируются на применение заранее, а сверяться с параметрами цели ракета может по целому ряду каналов — как по оптическим датчикам в головке самонаведения (на видео ниже), так и по данным навигационной системы.

Работа головки самонаведения в ракете Х-29ТД. Видео © T.me / fighter_bomber

Именно точность попадания по цели была главным приоритетом при разработке всех советских и российских крылатых ракет. Ещё в середине 70-х отклонение ракет Х-22Н от цели не превышало полутора десятков метров, а в ракетах Х-22МА была применена доработанная система наведения, с которой точность применения повышалась до пяти метров.

Что было целью в Кременчуге

С самого начала специальной военной операции на Украине как в Минобороны России, так и на уровне высшего руководства страны неоднократно заявляли, что Российская армия наносит удары исключительно по военным объектам на территории Украины. Кременчуг не стал исключением: менее чем в 100 метрах от ТЦ "Амстор" находится цех Кременчугского завода дорожных машин. В советские годы предприятие выпускало тяжёлую технику, необходимую для ремонта и строительства дорог, однако после госпереворота заказы предприятию серьёзно снизились. Чтобы свести концы с концами, на заводе ремонтируют технику ВСУ, повреждённую в боях на Юго-Востоке.

Фото © Яндекс. Карты

К основному комплексу цехов ведёт железная дорога, что открывает возможность вывозить подбитые танки и БМП наиболее удобным способом. К тому же сам по себе Кременчуг с его железнодорожной инфраструктурой — идеальный транспортный хаб для снабжения войск на Востоке. В Кременчуге находится узловая станция, на которой сходятся пути с Полтавского, Знаменского и Ромодановского направлений, а после перенаправления грузов и технику, и боеприпасы, и топливо можно удобно перевозить на восток — как под Харьков, так и под Донецк.

Карта железных дорог Украины в районе Полтава – Харьков – Донецк. Иллюстрация © toplivo.app

Как украинские военные прикрылись ТЦ "Амстор"

По сообщениям местных жителей, на завод дорожных машин, стоящий практически "забор в забор" с торговым центром "Амстор", незадолго до инцидента украинские военные привозили "цистерны неизвестного происхождения", которые можно было заметить невооружённым глазом. Интересно, что боевая работа ВС РФ по району Кременчуга проводится не в первый раз. В этом районе находится один из крупнейших НПЗ Украины, мощностей которого хватало, чтобы обеспечивать топливом не только местное население, но и ВСУ.

Пожарные ГСЧС Украины во время ликвидации пожара в торговом центре, возникшего после ракетного обстрела. Украина, Полтавская область, Кременчуг. Фото © Getty Images / Ukrainian State Emergency Service / Handout / Anadolu Agency

Удары в районе Кременчуга по объектам военной инфраструктуры Украины наносились Российской армией несколько раз. Известно, что ВКС применяли высокоточное оружие большой дальности 2 и 25 апреля, а также 13 мая. Все три удара не приводили ни к жертвам среди местного населения, ни к разрушению гражданской инфраструктуры, что говорит о хорошей подготовке и высоком качестве ракетного оружия.

Что на самом деле произошло в Кременчуге?

Таким образом, на территории Завода дорожных машин уничтожен крупный склад с артиллерийским вооружением и боеприпасами. А именно это и заявляет российское Минобороны. Украинские военные, скорее всего, предполагали возможность удара, но, похоже, не озаботились соседством крупного гражданского объекта. Высока вероятность, что там же кроме арсенала находились и цистерны с топливом. Вполне возможно, что их вместе с отремонтированной техникой готовили к переброске в Донбасс. Особенно серьёзные трудности у ВСУ сейчас в Лисичанске и под Авдеевкой — отправка одного эшелона с топливом и оружием сэкономила бы украинской армии ресурсы.

Видео, предоставленное украинскими источниками, ещё раз подтверждает версию о том, что российские военные не целились в торговый центр "Амстор". По совпадению, за несколько дней до инцидента (примерно 23 июня) в чате арендаторов торговых площадей уже появлялось сообщение о воздушной тревоге, которое владелец торгового центра предложил проигнорировать. Напрямую причастность украинских властей к произошедшему этот факт, конечно, не подтверждает, но косвенно говорит о том, что чем больше громких поводов с гражданскими, тем Киеву проще оставаться в прайм-тайме мировых новостей, просить вооружение и деньги.

Разрушенный цех завода "Кредмаш". Видео © https://t.me/RVvoenkor/17656

Пожарные ГСЧС Украины во время ликвидации пожара в торговом центре, возникшего после ракетного обстрела. Украина, Полтавская область, Кременчуг. Фото © Getty Images / Ukrainian State Emergency Service / Handout / Anadolu Agency Зачем Украина устроила кровавую провокацию в ТЦ "Амстор"? 0 Решили подставить Российскую армию Напомнили о себе странам Европы Просто так, для устрашения Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев