Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны

Президент России Владимир Путин считает, что НАТО — это рудимент холодной войны. Позиция России в этом смысле заключается в том, что Североатлантический альянс необходим лишь как инструмент политики США, заявил российский лидер журналистам на пресс-конференции на полях саммита "каспийской пятёрки".

У России, по словам Путина, нет со Швецией и Финляндией никаких вопросов, которые могли бы беспокоить Москву в случае их членства в НАТО. Россия будет отвечать зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии, заверил президент.

Вместе с тем Путин считает ложным сравнение членства Украины в НАТО с вступлением в альянс Швеции и Финляндии.

"Наша позиция заключалась в том, что НАТО — это рудимент холодной войны и нужен только как инструмент внешней политики США", — подчеркнул Путин.