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Опубликовано 29 июня 2022, 23:18

Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны

Президент России Владимир Путин считает, что НАТО — это рудимент холодной войны. Позиция России в этом смысле заключается в том, что Североатлантический альянс необходим лишь как инструмент политики США, заявил российский лидер журналистам на пресс-конференции на полях саммита "каспийской пятёрки".

У России, по словам Путина, нет со Швецией и Финляндией никаких вопросов, которые могли бы беспокоить Москву в случае их членства в НАТО. Россия будет отвечать зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии, заверил президент.

Путин: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаёт угрозы для России
Путин: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаёт угрозы для России

Вместе с тем Путин считает ложным сравнение членства Украины в НАТО с вступлением в альянс Швеции и Финляндии.

"Наша позиция заключалась в том, что НАТО — это рудимент холодной войны и нужен только как инструмент внешней политики США", — подчеркнул Путин.

Путин: Отказ Финляндии от политики военного нейтралитета был бы ошибочным
Путин: Отказ Финляндии от политики военного нейтралитета был бы ошибочным

Ранее, как сообщал Лайф, Путин предрёк исход войны в случае конфликта России и НАТО. Президент России Владимир Путин заявил, что последствия конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом, который мог бы произойти в случае вступления Украины в НАТО, для всех понятны.

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Александр Юнашев
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