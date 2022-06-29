Путин: Конечная цель спецоперации на Украине — это освобождение Донбасса
Цели специальной военной операции России на Украине остаются неизменными, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, российские войска продвигаются и достигают своих задач. Путин отметил, что работа идёт "спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей", которые ставятся в качестве задачи на определённом этапе этой боевой работы.
"Конечная цель — это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России", — сказал глава государства на пресс-конференции после Каспийского саммита.
Президент подчеркнул, что Россия в рамках спецоперации на Украине думает прежде всего о сохранении жизни своих бойцов. Отдельный акцент президент сделал на том, что Армия РФ в ходе спецоперации не бьёт ни по каким гражданским объектам.
Ранее, напомним, в США назвали "секретное оружие Путина" в спецоперации на Украине. Американский офицер заявил, что это боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которые разработаны на "Уралвагонзаводе" и буквально "следуют по пятам" за Т-72 и Т-90, улучшая тактику манёвренных действий бронетанковых войск.
LIFE