Путин: Конечная цель спецоперации на Украине — это освобождение Донбасса

Цели специальной военной операции России на Украине остаются неизменными, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, российские войска продвигаются и достигают своих задач. Путин отметил, что работа идёт "спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей", которые ставятся в качестве задачи на определённом этапе этой боевой работы.

"Конечная цель — это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России", — сказал глава государства на пресс-конференции после Каспийского саммита.

Президент подчеркнул, что Россия в рамках спецоперации на Украине думает прежде всего о сохранении жизни своих бойцов. Отдельный акцент президент сделал на том, что Армия РФ в ходе спецоперации не бьёт ни по каким гражданским объектам.