Группа российских войск "Отважные" взяла под контроль село Золотарёвка, и теперь, чтобы полностью окружить Лисичанск, остаётся захватить Белогоровку, находящуюся в шести километрах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

По данным агентства, бойцам ВСУ был отдан приказ покинуть Лисичанск. При этом в городе остаётся более девяти тысяч мирных жителей.

Лисичанск — последний город на территории ЛНР, находящийся под контролем ВСУ. За последние трое суток российскими войсками были взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населённый пункт Тополевка, сообщает Минобороны РФ. А сегодня под контроль взяли село Золотарёвка.