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Опубликовано 2 июля 2022, 11:14

Завершение 23-летнего присутствия ОБСЕ на Украине назвали бесславным

В МИД ЛНР назвали бесславным завершение работы офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине

Присутствие ОБСЕ на Украине, которая ранее объявила о закрытии офиса координатора проектов в стране, завершилось бесславно. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, пишет пресс-служба министерства в телеграм-канале.

"Спустя три месяца после прекращения мандата СММ ОБСЕ организация полностью прекратила свою деятельность на Украине. С 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине, закончился бесславно", — заявил министр.

Особенно это демонстрируется в последние восемь лет — период присутствия СММ ОБСЕ на Украине. По словам министра, миссия успешно имитировала содействие урегулированию конфликта в Донбассе и при этом активно вела пропаганду, направленную на поддержку украинского режима.

"Вся деятельность миссии была направлена ​​на искажение сути событий и введение в заблуждение международного сообщества", — добавил Дейнего.

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ТАСС / Река Александр

Евгения Колесникова
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