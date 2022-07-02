Завершение 23-летнего присутствия ОБСЕ на Украине назвали бесславным
В МИД ЛНР назвали бесславным завершение работы офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине
Присутствие ОБСЕ на Украине, которая ранее объявила о закрытии офиса координатора проектов в стране, завершилось бесславно. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, пишет пресс-служба министерства в телеграм-канале.
"Спустя три месяца после прекращения мандата СММ ОБСЕ организация полностью прекратила свою деятельность на Украине. С 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине, закончился бесславно", — заявил министр.
Особенно это демонстрируется в последние восемь лет — период присутствия СММ ОБСЕ на Украине. По словам министра, миссия успешно имитировала содействие урегулированию конфликта в Донбассе и при этом активно вела пропаганду, направленную на поддержку украинского режима.
"Вся деятельность миссии была направлена на искажение сути событий и введение в заблуждение международного сообщества", — добавил Дейнего.
Ранее Владимир Зеленский попросил мировых лидеров о поддержке из-за угасающего интереса к Украине. По мнению лидера Незалженой, так происходит потому, что людям хочется, чтобы подобные события были далеко от них. А когда интерес пропадёт окончательно, боевые действия якобы могут выйти и за пределы самой Украины.
ТАСС / Река Александр