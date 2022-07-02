Минобороны показало работу штурмовиков Су-25 ВКС России
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ, которые парами нанесли удары по замаскированным позициям Вооружённых сил Украины с малых высот.
Работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ. Видео © Минобороны России
"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", — говорится в сообщении.
Как итог замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ уничтожены. После возвращения специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолётов и подготовке авиационной техники к будущим вылетам, отметили в министерстве.
Ранее Минобороны показало работу танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты. В ходе подавления огневых средств опорных пунктов ВСУ применяется "фланговая стрельба" в движении из танкового вооружения и скорострельных пушек БТР.
Кадр из видео Минобороны России