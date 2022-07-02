Знамя Победы водрузили на здании администрации Лисичанска

На здании администрации Лисичанска установлено Знамя Победы, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Город полностью перешёл под контроль союзных сил.

Знамя Победы на здании администрации Лисичанска. Видео © Telegram-канал / Марочко Live

"На здании администрации города Лисичанска водружено Знамя Победы", — написал Марочко в телеграм-канале.

На видео, прикреплённом к публикации, на полуразрушенном козырьке здания двое военных, один из них держит красный стяг и слышно, что бойцы радостно восклицают "Ура!". А в комментариях под постом люди выражают радостные эмоции, благодарят военных за "освобождение Донбасса от нечисти".

"Душа поёт, а сердце плачет за всех, кто не дожил до этого дня. С победой, Родина моя!" — пишут жители.