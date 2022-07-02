Кадыров сообщил о взятии под контроль Лисичанска российскими военными
Российские военнослужащие вошли в Лисичанск и взяли город под контроль. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
Российские военные въезжают в Лисичанск. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Мой дорогой брат, командир специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, Герой России Замид Чалаев, совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город", — написал он.
Кадыров подчеркнул, что жители Лисичанска встречают российских солдат с облегчением. Как отметил глава Чечни, уже сейчас, после освобождения города от украинских военных, мирные люди могут говорить правду.
Ранее Лайф уже писал, что союзные силы полностью взяли под контроль Лисичанск. Как отметил корреспондент РИА "Новости", покидая город, украинские военные взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.
Telegram / Kadyrov_95