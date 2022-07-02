Кадыров сообщил о взятии под контроль Лисичанска российскими военными

Российские военнослужащие вошли в Лисичанск и взяли город под контроль. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Российские военные въезжают в Лисичанск. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Мой дорогой брат, командир специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, Герой России Замид Чалаев, совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город", — написал он.

Кадыров подчеркнул, что жители Лисичанска встречают российских солдат с облегчением. Как отметил глава Чечни, уже сейчас, после освобождения города от украинских военных, мирные люди могут говорить правду.