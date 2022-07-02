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Опубликовано 2 июля 2022, 16:18

В НМ ЛНР заявили, что украинские военные в Лисичанске потеряли боеспособность

Подполковник НМ ЛНР Марочко: Украинские военные в Лисичанске утратили боеспособность

Украинские военные в Лисичанске полностью утратили боеспособность и потеряли управление. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"В населённом пункте Лисичанск есть ещё локальные очаги, когда украинские националисты пытаются отстреливаться и держать определённые участки местности. Это сопротивление уже незначительное, поскольку данные подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что 2 июля Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска. Он подчеркнул, что украинские бойцы в данный момент загнаны в угол, осталось лишь навести "финальные штрихи". Отметим, что пока в Минобороны РФ не комментировали сообщения об окружении Лисичанска. А через некоторое время глава Чечни заявил, что союзные силы уже в центре Лисичанска, и раскрыл подробности освобождения города.

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Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Никита Осипов
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