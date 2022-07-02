Кадыров заявил, что союзные силы уже в центре Лисичанска
Кадыров заявил, что союзные подразделения уже в центре Лисичанска
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров спустя час после заявления об окружении Лисичанска заявил, что военнослужащие ВС РФ и ЛНР находятся уже в центре города.
Кадыров заявил, что войска ВС РФ и ЛНР уже находятся в центре Лисичанска. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! <...> Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решён в течение нескольких дней. Так и произошло", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.
По его словам, подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР в настоящее время проводят зачистку города. По его словам сейчас бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что даёт отличные результаты.
Ранее сегодня Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска. Он подчеркнул, что украинские бойцы в данный момент загнаны в угол, осталось лишь навести "финальные штрихи". Отметим, что пока в Минобороны РФ не комментировали сообщения об окружении Лисичанска.
Telegram / Kadyrov_95