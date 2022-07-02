ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июля 2022, 12:25

Кадыров заявил, что союзные силы уже в центре Лисичанска

Кадыров заявил, что союзные подразделения уже в центре Лисичанска

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров спустя час после заявления об окружении Лисичанска заявил, что военнослужащие ВС РФ и ЛНР находятся уже в центре города.

Кадыров заявил, что войска ВС РФ и ЛНР уже находятся в центре Лисичанска. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! <...> Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решён в течение нескольких дней. Так и произошло", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

По его словам, подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР в настоящее время проводят зачистку города. По его словам сейчас бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что даёт отличные результаты.

В Народной милиции ЛНР заявили, что республика скоро будет полностью освобождена
В Народной милиции ЛНР заявили, что республика скоро будет полностью освобождена

Ранее сегодня Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска. Он подчеркнул, что украинские бойцы в данный момент загнаны в угол, осталось лишь навести "финальные штрихи". Отметим, что пока в Минобороны РФ не комментировали сообщения об окружении Лисичанска.

BannerImage

Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Рамзан Кадыров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar