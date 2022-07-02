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Опубликовано 2 июля 2022, 11:40

В Народной милиции ЛНР заявили, что республика скоро будет полностью освобождена

Глава Народной милиции Марочко: ЛНР скоро будет освобождена на 100%

Территория Луганской Народной Республики в самое ближайшее время будет полностью освобождена, учитывая активные наступательные действия ВС РФ и войск Донбасса на Харьковском и Донецком направлениях. Об этом сообщил в субботу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"С учётом тех действий, которые происходят рядом с территорией республики, а это Харьковская область и ДНР, можно с полной уверенностью говорить, что прямо в ближайшее время территория ЛНР будет освобождена на все 100%", — сказал Марочко ТАСС.

В ЛНР заявили, что Лисичанск будет освобождён в ближайшие дни
В ЛНР заявили, что Лисичанск будет освобождён в ближайшие дни

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о полном окружении Лисичанска. По словам Кадырова, украинские бойцы в данный момент загнаны в угол, осталось лишь навести "финальные штрихи".

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Telegram / @Lugansk24

Ирина Фальке
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