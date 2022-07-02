В Народной милиции ЛНР заявили, что республика скоро будет полностью освобождена

Территория Луганской Народной Республики в самое ближайшее время будет полностью освобождена, учитывая активные наступательные действия ВС РФ и войск Донбасса на Харьковском и Донецком направлениях. Об этом сообщил в субботу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"С учётом тех действий, которые происходят рядом с территорией республики, а это Харьковская область и ДНР, можно с полной уверенностью говорить, что прямо в ближайшее время территория ЛНР будет освобождена на все 100%", — сказал Марочко ТАСС.