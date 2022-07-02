ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июля 2022, 14:37

ВСУ выпустили по Донецку ракеты из "Урагана"

СЦКК ДНР: Украинские военные выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"

Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку две ракеты из реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в соцсети "ВКонтакте".

"Город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", — сказано в сообщении ведомства.

По данным представительства Донецкой Народной Республики, прилёт снарядов был зафиксирован в 16:16 с позиций ВСУ в населённом пункте Первомайское.

Шесть человек погибли при обстреле Попасной со стороны ВСУ
Шесть человек погибли при обстреле Попасной со стороны ВСУ

Ранее Лайф писал, что ВСУ использовали знания жителей Мариуполя для обстрелов Донецка. Как рассказал один из очевидцев, украинские военные с помощью эвакуированных из города по гуманитарному коридору корректировали артиллерийские удары по населённому пункту.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar