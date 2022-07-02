ВСУ выпустили по Донецку ракеты из "Урагана"

Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку две ракеты из реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в соцсети "ВКонтакте".

"Город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", — сказано в сообщении ведомства.

По данным представительства Донецкой Народной Республики, прилёт снарядов был зафиксирован в 16:16 с позиций ВСУ в населённом пункте Первомайское.