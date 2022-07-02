ВСУ выпустили по Донецку ракеты из "Урагана"
СЦКК ДНР: Украинские военные выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"
Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку две ракеты из реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в соцсети "ВКонтакте".
"Город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", — сказано в сообщении ведомства.
По данным представительства Донецкой Народной Республики, прилёт снарядов был зафиксирован в 16:16 с позиций ВСУ в населённом пункте Первомайское.
Ранее Лайф писал, что ВСУ использовали знания жителей Мариуполя для обстрелов Донецка. Как рассказал один из очевидцев, украинские военные с помощью эвакуированных из города по гуманитарному коридору корректировали артиллерийские удары по населённому пункту.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ