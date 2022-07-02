ВСУ пытали бойцов РФ, чтобы запугать украинцев, заявили в ОП РФ

Украинские военные пытали российских солдат, чтобы запугать население Незалежной. Об этом телеканалу "360" заявил директор Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

"В этом есть некая такая системная логичность. Они (украинские военные. — Прим. Лайфа) действительно наводили ужас на население всей Украины на этой территории. Факты издевательств предаются огласке", — сказал он.

По словам Григорьева, пытки российских солдат объяснимы также садистским удовольствием украинских военных, которые не ставили перед собой целью получить информацию с помощью издевательств. Член ОП РФ отметил, что ВСУ радуются злодеяниям и в этом проявляется идеология национализма в Незалежной. Он заключил, что любители пыток считают русскоговорящих людей "недочеловеками".