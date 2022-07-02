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Опубликовано 2 июля 2022, 12:44

Якутия поможет ДНР отремонтировать школы, здания и дороги, пострадавшие от бомбёжек

Власти Якутии выделят средства на ремонт школ, зданий и дорог в ДНР

Власти Якутии намерены выделить деньги на ремонт школ, зданий и дорог, которые пострадали от бомбёжек в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в прямом эфире во "ВКонтакте".

"Мы окажем определённую помощь в силах нашего бюджета в части ремонта школ, зданий, которые пострадали от бомбёжек, разбитых улиц. Будем сотрудничать в области экономики", — сказал он.

Николаев отметил, что на самом деле в Донбассе за последние восемь лет было налажено производство, в том числе и оборудования для горнодобывающей промышленности. Он видит большие перспективы в сотрудничестве с ДНР по вопросам развития и поддержки культурных и экономических связей. В республике уже работает группа специалистов из Якутии, они помогают восстанавливать город Кировское. По словам Николаева, работы будут завершены примерно до начала отопительного сезона и учебного года.

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Telegram / СЦКК ДНР

Евгения Колесникова
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