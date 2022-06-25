В ДНР назвали возможные сроки полного восстановления Мариуполя

На полное восстановление Мариуполя, где в ходе боёв за город были значительно разрушены микрорайоны, может понадобиться до пяти лет. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.

"Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трёх до пяти лет", — приводит ТАСС слова общественника.

По его мнению, такие же сроки могут потребоваться на восстановление Мариуполя.

Напомним, бои за этот город начались уже 25 февраля, на следующий день после начала "Операции Z". А 20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что полностью освобождён завод "Азовсталь" — последний плацдарм украинских сил в этом городе. Теперь там уже возобновлена работа общественного транспорта на некоторых маршрутах, идёт работа над восстановлением водо- и энергоснабжения, запущено строительство жилья.