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Опубликовано 2 июля 2022, 12:49

Поднятый в порту Бердянска "Саратов" отправят на ремонт в Керчь

Власти Бердянска: БДК "Саратов" отправится на ремонт в Керчь

Большой десантный корабль (БДК) "Саратов", поднятый накануне в порту Бердянска, планируется отправить на ремонт в Керчь. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Александр Сауленко.

"В ближайшее время БДК "Саратов" должен уйти. Его поднимают, и в Керчь отбуксируют для ремонта", — сказал он в разговоре с ТАСС.

Сауленко добавил, что подъём судна практически завершён. Он уточнил, что корабль был затоплен экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов. На момент удара по городскому порту украинской ракетой "Точка-У" судно было пришвартовано, на борту вспыхнул пожар.

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Ранее Лайф писал, что первое торговое судно с зерном вышло из порта в Бердянске. Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Ирина Фальке
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