Поднятый в порту Бердянска "Саратов" отправят на ремонт в Керчь

Большой десантный корабль (БДК) "Саратов", поднятый накануне в порту Бердянска, планируется отправить на ремонт в Керчь. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Александр Сауленко.

"В ближайшее время БДК "Саратов" должен уйти. Его поднимают, и в Керчь отбуксируют для ремонта", — сказал он в разговоре с ТАСС.

Сауленко добавил, что подъём судна практически завершён. Он уточнил, что корабль был затоплен экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов. На момент удара по городскому порту украинской ракетой "Точка-У" судно было пришвартовано, на борту вспыхнул пожар.