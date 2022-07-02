Кадыров раскрыл подробности освобождения Лисичанска

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл некоторые подробности освобождения Лисичанска союзными силами. Так, по его словам, одна часть войск прошла весь город с боем до самого центра, в то время как другие подразделения заходили с флангов, освобождая квартал за кварталом.

"В городе оставались мирные жители: украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город. <...> Для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения", — написал Кадыров у себя в телеграм-канале.

По его словам, сейчас жители Лисичанска наконец-то "смогли вздохнуть с облегчением". В городе в данный момент вовсю идёт зачистка. В связи с этим чеченский лидер напомнил о привычке бойцов ВСУ расставлять мины-ловушки, на которых запросто могут подорваться гражданские.