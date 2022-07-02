Кадыров раскрыл подробности освобождения Лисичанска
Кадыров сообщил, что бойцы ВСУ не разрешали гражданским покидать Лисичанск
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл некоторые подробности освобождения Лисичанска союзными силами. Так, по его словам, одна часть войск прошла весь город с боем до самого центра, в то время как другие подразделения заходили с флангов, освобождая квартал за кварталом.
"В городе оставались мирные жители: украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город. <...> Для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения", — написал Кадыров у себя в телеграм-канале.
По его словам, сейчас жители Лисичанска наконец-то "смогли вздохнуть с облегчением". В городе в данный момент вовсю идёт зачистка. В связи с этим чеченский лидер напомнил о привычке бойцов ВСУ расставлять мины-ловушки, на которых запросто могут подорваться гражданские.
Ранее сегодня Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска. Он подчеркнул, что украинские бойцы в данный момент загнаны в угол, осталось лишь навести "финальные штрихи". Отметим, что пока в Минобороны РФ не комментировали сообщения об окружении Лисичанска.
ТАСС / Елена Афонина