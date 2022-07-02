Киев, неся огромные потери в Донбассе, отправляет в регион необученных бойцов территориальной обороны с западных областей Украины. Об этом сообщает издание New York Times.

"Серьёзные потери в живой силе в Донбассе <...> вынудили украинские войска набирать подкрепление с запада. Многие <...> просто не готовы к этому повышенному уровню боевых действий. А обучение <...> ограничено: иногда две недели или меньше", — говорится в статье.

По данным газеты, некоторые подразделения теробороны уже понесли значительные потери. Так, в конце весны одно формирование из-под Киева, в котором значилось 100 человек, в первый день боёв сократилось почти на треть. Как рассказывает представитель подразделения, их снабдили только ружьями, пулемётами и несколькими противотанковыми орудиями. Однако в статье отмечается, что бойцам не хватает артиллерии.

"Я не буду от вас скрывать, что некоторые люди не были готовы покинуть территорию своего региона", — подчеркнул командующий бригады территориальной обороны полковник Валерий Курко.

Он добавил, что большая часть присоединившихся к формированию никогда не служили в армии. Военнослужащий уточнил, что мобилизация с территории западной Украины уже приводит к "небольшим протестам" среди родственников погибших. Некоторые из членов семьи спрашивают, почему их мужа или сына просят покинуть свой регион без обучения.

Однако в материале газеты подчёркивается, что бойцов из территориальной обороны не заставляют ехать на восток, многие делают это по собственному желанию.