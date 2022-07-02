Власти Украины отправляют в Донбасс необученных бойцов теробороны
NYT: Киев из-за серьёзных потерь отправляет в Донбасс необученных бойцов теробороны
Киев, неся огромные потери в Донбассе, отправляет в регион необученных бойцов территориальной обороны с западных областей Украины. Об этом сообщает издание New York Times.
"Серьёзные потери в живой силе в Донбассе <...> вынудили украинские войска набирать подкрепление с запада. Многие <...> просто не готовы к этому повышенному уровню боевых действий. А обучение <...> ограничено: иногда две недели или меньше", — говорится в статье.
По данным газеты, некоторые подразделения теробороны уже понесли значительные потери. Так, в конце весны одно формирование из-под Киева, в котором значилось 100 человек, в первый день боёв сократилось почти на треть. Как рассказывает представитель подразделения, их снабдили только ружьями, пулемётами и несколькими противотанковыми орудиями. Однако в статье отмечается, что бойцам не хватает артиллерии.
"Я не буду от вас скрывать, что некоторые люди не были готовы покинуть территорию своего региона", — подчеркнул командующий бригады территориальной обороны полковник Валерий Курко.
Он добавил, что большая часть присоединившихся к формированию никогда не служили в армии. Военнослужащий уточнил, что мобилизация с территории западной Украины уже приводит к "небольшим протестам" среди родственников погибших. Некоторые из членов семьи спрашивают, почему их мужа или сына просят покинуть свой регион без обучения.
Однако в материале газеты подчёркивается, что бойцов из территориальной обороны не заставляют ехать на восток, многие делают это по собственному желанию.
Ранее Лайф рассказывал, что семьи украинских военных пожаловались на командование ВСУ за пренебрежение жизнью подчинённых, а также на нехватку экипировки, из-за чего родным приходится собирать деньги на обмундирование перед отправкой на фронт.
ТАСС / АР / Oleksandr Ratushniak