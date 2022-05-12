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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 08:52
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Киев заставил воевать 72-летнего мужчину и его 50-летнего сына, оба в российском плену

Часто сдаются бойцам РФ участники теробороны, которые, как правило, не имеют особых навыков ведения боёв.

Украина принудительно мобилизовала 72-летнего отца и его 50-летнего сына. Оба попали в плен, сообщил начальник российского центра содержания военнопленных.

"Основная масса [пленных украинцев] — 40–50 [лет], был даже случай 72 года. Был отец с сыном. Сыну было порядка 50 лет, а отцу было 72 года. Сказал, что вызвали, вручили автомат и отправили воевать", — уточнил он.

По его словам, в плен к ВС РФ поступает так много украинских военных, что не хватает мест размещения, приходится увеличивать количество палаток. На каждого пленного заводится карточка учёта. В основном поступают бойцы теробороны, у большинства из них нет никаких навыков ведения боя.

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Ранее Лайф писал, что в России сейчас находится более двух тысяч украинских военнопленных, которые добровольно сложили оружие. Среди них пять командиров бригад Вооружённых сил Украины, воевавших против жителей Донбасса.

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John Moore / Getty Images

Татьяна Миссуми
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