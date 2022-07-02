Союзные силы полностью взяли под контроль Лисичанск
РИА "Новости": Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Лисичанск Луганской Народной Республики освобождён Вооружёнными силами РФ и ЛНР. Сейчас город находится под контролем союзных сил. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.
Как отметил журналист, покидая город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.
За последние трое суток российские военные вместе с бойцами подразделений ЛНР освободили Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), шахту "Матросская", желатиновый завод, а также населённый пункт Тополевка.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл подробности освобождения Лисичанска. По его словам, местные жители наконец-то "смогли вздохнуть с облегчением".
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