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Опубликовано 2 июля 2022, 16:49
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Союзные силы полностью взяли под контроль Лисичанск

РИА "Новости": Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск

Лисичанск Луганской Народной Республики освобождён Вооружёнными силами РФ и ЛНР. Сейчас город находится под контролем союзных сил. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.

Как отметил журналист, покидая город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.

За последние трое суток российские военные вместе с бойцами подразделений ЛНР освободили Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), шахту "Матросская", желатиновый завод, а также населённый пункт Тополевка.

В НМ ЛНР заявили, что украинские военные в Лисичанске потеряли боеспособность
В НМ ЛНР заявили, что украинские военные в Лисичанске потеряли боеспособность

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл подробности освобождения Лисичанска. По его словам, местные жители наконец-то "смогли вздохнуть с облегчением".

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Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Ирина Фальке
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