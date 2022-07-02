ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июля 2022, 16:58

ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Ясиноватой

СЦКК ДНР: Украинские военные выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" в направлении города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что обстрел был зафиксирован в 19:25 (совпадает с мск).

Шесть человек погибли при обстреле Попасной со стороны ВСУ
Шесть человек погибли при обстреле Попасной со стороны ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ выпустили по Донецку ракеты из "Урагана". По данным представительства Донецкой Народной Республики, прилёт снарядов был зафиксирован в 16:16 с позиций ВСУ в населённом пункте Первомайское.

BannerImage

ТАСС / Гердо Владимир

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar