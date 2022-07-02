ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Ясиноватой
СЦКК ДНР: Украинские военные выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" в направлении города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении.
В представительстве добавили, что обстрел был зафиксирован в 19:25 (совпадает с мск).
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ выпустили по Донецку ракеты из "Урагана". По данным представительства Донецкой Народной Республики, прилёт снарядов был зафиксирован в 16:16 с позиций ВСУ в населённом пункте Первомайское.
ТАСС / Гердо Владимир