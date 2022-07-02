ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Ясиноватой

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" в направлении города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что обстрел был зафиксирован в 19:25 (совпадает с мск).