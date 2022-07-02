Байден направил в Конгресс США отчёт о приёме Финляндии и Швеции в НАТО

Американский лидер Джо Байден направил в профильные комитеты Конгресса США отчёт о приёме Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я предоставляю отчёт о присоединении Финляндии к НАТО", — указано в сопроводительном письме.