Байден направил в Конгресс США отчёт о приёме Финляндии и Швеции в НАТО
Американский лидер Джо Байден направил в профильные комитеты Конгресса США отчёт о приёме Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Я предоставляю отчёт о присоединении Финляндии к НАТО", — указано в сопроводительном письме.
Аналогичное письмо касается вступления в НАТО Швеции. Теперь необходимо, чтобы Конгресс ратифицировал решение о приёме в альянс новых государств.
Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция. Позже Анкара поставила десять условий для снятия вето на членство Хельсинки и Стокгольма в альянсе. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из этих условий. А 28 июня делегации Турции, Швеции и Финляндии после встречи в Мадриде подписали совместный меморандум, согласно которому Анкара даёт добро на вступление этих стран в НАТО. Взамен Хельсинки и Стокгольм обязались учесть её обеспокоенность в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. 29 июня Финляндию и Швецию официально пригласили войти в состав альянса.
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