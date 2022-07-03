ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 июля 2022, 05:27
5363

Украинские военные дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности

Член ВГА Рогов: ВСУ дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности

Обстрел в Мелитополе. Фото © t.me / Владимир Рогов

Обстрел в Мелитополе. Фото © t.me / Владимир Рогов

Ночью украинские военные дважды нанесли удар по городу Мелитополю Запорожской области. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, информации о пострадавших пока нет.

ВСУ открыли огонь по Мелитополю. Видео © t.me / Владимир Рогов

"Мелитополь под обстрелом. Дважды за ночь (около 03:00 мск и 04:45 мск) террористы [президента Украины Владимира] Зеленского нанесли удары по мирному городу из РСЗО большой дальности. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", — написал Рогов в телеграм-канале.

Он уточнил, что в ходе первого обстрела было зафиксировано около восьми-десяти попаданий, во второй раз — восемь. Представитель ВГА считает, что таким образом командование ВСУ пытается отвлечь внимание общественности от поражения под Лисичанском.

Знамя Победы водрузили на здании администрации Лисичанска
Знамя Победы водрузили на здании администрации Лисичанска

А ранее под Мелитополем из гранатомёта был обстрелян грузовой поезд с продовольствием. По мнению члена ВГА Рогова, Вооружённые силы Украины таким образом пытаются сорвать налаживание мирной жизни на территориях, находящихся под контролем российских военных.

BannerImage
Александра Васильева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar