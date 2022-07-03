Кадыров рассказал, как жители Лисичанска встречали освободителей

"С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет", — пишет Кадыров в своём телеграм-канале.

В свою очередь, сообщает Кадыров, бойцы спецподразделений "Ахмат" и сотрудники Народной милиции ЛНР тоже не скрывают своих эмоций. Глава Чечни пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания, а также поздравил всех с этой победой. Сами военные на видео, опубликованном им на канале, благодарят руководство за поддержку и уточняют, что это позволило взять город без потерь личного состава. На кадрах видно, что жители вдоль дороги со слезами радости и красными знамёнами встречают проезжающие военные машины. Люди машут руками освободителям, на остановках транспорта стараются приобнять их и сказать им тёплые слова.