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Регион
Опубликовано 2 июля 2022, 21:49
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Кадыров рассказал, как жители Лисичанска встречали освободителей

Глава Чечни Кадыров рассказал, как союзные силы в Лисичанске встречали цветами

Жители Лисичанска, взятого под контроль союзными силами ЛНР и ВС РФ, встречают освободителей цветами. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Встреча союзных сил в Лисичанске. Видео © Telegram-канал / RKadyrov_95

"С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет", — пишет Кадыров в своём телеграм-канале.

В свою очередь, сообщает Кадыров, бойцы спецподразделений "Ахмат" и сотрудники Народной милиции ЛНР тоже не скрывают своих эмоций. Глава Чечни пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания, а также поздравил всех с этой победой. Сами военные на видео, опубликованном им на канале, благодарят руководство за поддержку и уточняют, что это позволило взять город без потерь личного состава. На кадрах видно, что жители вдоль дороги со слезами радости и красными знамёнами встречают проезжающие военные машины. Люди машут руками освободителям, на остановках транспорта стараются приобнять их и сказать им тёплые слова.

Знамя Победы водрузили на здании администрации Лисичанска
Знамя Победы водрузили на здании администрации Лисичанска

Ранее Лайф писал, что Кадыров сообщил, что бойцы ВСУ не разрешали гражданским покидать Лисичанск.

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Telegram-канал / RKadyrov_95

Арина Родионова
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