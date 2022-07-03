ВКС России ликвидировали 120 иностранных наёмников на базе под Николаевом
Воздушно-космические силы России ударом по базе иностранных наёмников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударом ВКС России по базе иностранных наёмников на северной окраине города Николаева уничтожено до 120 "солдат удачи", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что Российские войска уничтожили четыре взвода украинских РСЗО в ДНР. Также высокоточным оружием ВКС России в 32 районах была уничтожена живая сила и три склада с боеприпасами украинских вооружённых сил.
Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire
Украинские военные в Лисичанске в Луганской области