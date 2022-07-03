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Регион
Опубликовано 3 июля 2022, 09:18
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ВКС России ликвидировали 120 иностранных наёмников на базе под Николаевом

Воздушно-космические силы России ударом по базе иностранных наёмников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударом ВКС России по базе иностранных наёмников на северной окраине города Николаева уничтожено до 120 "солдат удачи", — сказал он.

ПВО России сбила два украинских Су-25
ПВО России сбила два украинских Су-25

Ранее Лайф рассказывал, что Российские войска уничтожили четыре взвода украинских РСЗО в ДНР. Также высокоточным оружием ВКС России в 32 районах была уничтожена живая сила и три склада с боеприпасами украинских вооружённых сил.

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Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Украинские военные в Лисичанске в Луганской области

Григорий Воронцов
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