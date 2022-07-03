ВКС России ликвидировали 120 иностранных наёмников на базе под Николаевом

Воздушно-космические силы России ударом по базе иностранных наёмников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударом ВКС России по базе иностранных наёмников на северной окраине города Николаева уничтожено до 120 "солдат удачи", — сказал он.