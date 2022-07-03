ВСУ пытались обмануть расчёты "Тор-М1", запустив дроны под прикрытием воздушных шаров

Министерство обороны РФ распространило кадры боевой работы расчётов тактических зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" Западного военного округа. В ведомстве рассказали, что в ходе спецоперации на Украине данные ЗРК круглосуточно обеспечивают российским военным надёжную защиту от нападения воздушных объектов противника.

Кадры боевой работы расчётов зенитных ракетных комплексов "Тор-М1". Видео © Министерство обороны РФ

На видео продемонстрировано, как станции дальней разведки обнаружения целей засекли беспилотник противника. Расчёт подпустил аппарат поближе и выполнил пуск. На камере объективного контроля виден хлопок и точное попадание в цель. Как рассказал командир тактической группы зенитно-ракетного дивизиона, БЛА украинские военные запускали под прикрытием воздушных шаров.

"БЛА они запускали под прикрытием воздушных шаров. Мы их раскрыли. Воздушный шар идёт по направлению ветра с опредёленной скоростью. БЛА всё равно меняет траекторию, скорость, высоту. Визуально наблюдаем их в телевизионно-оптический визир. Стали ближе подпускать и убедились, что они запускают БЛА под прикрытием воздушных шаров", — рассказал командир тактической группы зенитно-ракетного дивизиона.

Эти комплексы способны ликвидировать в своём диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов. В их числе самолёты, вертолёты, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотные летательные аппараты. Как добавили в Минобороны, расчётам ЗРК приходится менять позиции по несколько раз за смену, так как это является ключевым вопросом сохранности техники и безопасности.