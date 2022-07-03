Погибшая при обстреле ВСУ Белгорода семья приехала из Харькова

Флигель был рассчитан на две семьи. Там также жили его сын с невесткой, однако в ту злополучную ночь они не поехали домой, решив остаться в деревне. Сам Алексей живёт по соседству, на улице Маяковского. Его дом тоже пострадал в результате обстрела. По словам Русанова, они с женой спали, когда произошёл взрыв. От громкого звука они проснулись и выбежали на улицу. Угол их дома загорелся, затем огонь охватил и крышу, но сами хозяева, к счастью, остались целы.