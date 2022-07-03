Погибшая при обстреле ВСУ Белгорода семья приехала из Харькова
Житель Белгорода рассказал, что погибшая при обстреле семья приехала из Харькова
Семья, которая погибла в результате обстрела Белгорода украинскими военными, приехала из Харькова. Она жила во флигеле. По словам очевидца Алексея Русанова, снаряд упал рядом, но взрывная волна "разворотила" постройку.
"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, тёща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал РИА "Новости" мужчина.
Флигель был рассчитан на две семьи. Там также жили его сын с невесткой, однако в ту злополучную ночь они не поехали домой, решив остаться в деревне. Сам Алексей живёт по соседству, на улице Маяковского. Его дом тоже пострадал в результате обстрела. По словам Русанова, они с женой спали, когда произошёл взрыв. От громкого звука они проснулись и выбежали на улицу. Угол их дома загорелся, затем огонь охватил и крышу, но сами хозяева, к счастью, остались целы.
Напомним, о взрывах в Белгороде губернатор области Вячеслав Гладков сообщил сегодня ночью. По его словам, в небе могла работать система ПВО. Лайф публиковал момент одного из взрывов. В результате происшествия три человека погибли, ещё четверо пострадали. Состояние одного из них оценивается как среднетяжёлое.
t.me / РИА "Новости"