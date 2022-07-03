В Госдуме призвали уничтожить центры принятия решений в Киеве из-за атаки Белгорода

России нужно стереть с лица земли все центры, где принимались решения об обстреле Белгорода, заявил в беседе с Лайфом депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин.

"Во-первых, я хочу выразить слова соболезнования родным и близким погибших. Второе — у меня нет слов, чтобы передать тот гнев, который царит во мне в связи с обстрелом города. Безусловно, ответ должен быть один — стереть с лица земли все центры принятия решений. Пора переходить от слов к делу. Хватит с ними сюсюкаться", — сказал Швыткин.

Он добавил, что места, где находятся те самые центры принятия решений, хорошо известны. Это, по словам депутата, правительственный квартал Киева, здания Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, а также Главного управления разведки МО Незалежной.

"Ещё раз хочется подчеркнуть, что это чистое проявление фашизма. Эти выходки как раз говорят, что это профашистский режим. Безусловно, по политико-дипломатическим каналам тоже должны быть приняты меры. Это вынесение вопроса на Совет Безопасности ООН и других различных организаций", — заключил депутат.