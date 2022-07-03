Армия Ливии перешла на сторону протестующих

Ливийская народная армия перешла на сторону протестующих. Об этом сообщает Sada El Balad. По данным издания, она полностью поддерживает народные требования, которые она считает законными в контексте кризиса.

"Ливийская армия подтвердила, что она полностью поддерживает народные требования и права граждан, призвав протестующих не трогать государственные и частные объекты", — сказано в сообщении.

Как заявил официальный представитель армии Ахмед аль-Мисмари, войска не подведут людей и не оставят их "уязвимыми для шантажа и вмешательства". Также он добавил, что военные защитят людей, "когда они выберут свою карту спасения и перехода к будущему стабильности и мира".

Акции протеста впсыхнули в столице Ливии Триполи 1 июля. Люди выступили с требованием распустить органы власти и как можно скорее провести президентские и парламентские выборы. Также они взяли штурмом и подожгли в пятницу здание Палаты представителей в Тобруке на востоке Ливии.