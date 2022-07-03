В Совфеде потребовали жёстко призвать к ответу Киев за "трусливый" обстрел Белгорода
Сенаторы Клишас и Долгов заявили, что Киев должен ответить за события в Белгороде
Российские сенаторы Андрей Клишас и Алексей Долгов выразили уверенность, что Украина должна понести ответственность за обстрел Белгорода. Они заявили, что Россия должна жёстко ответить на подобный акт агрессии.
"Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жёсткого, в том числе военного ответа", — написал в "Телеграме" глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
По его словам, удары по российской территории и гибель мирных граждан не прекратятся, если не последует "сокрушительного военного ответа". В свою очередь сенатор Константин Долгов подчеркнул, что Киев обязательно понесёт ответственность за гибель мирных граждан.
"За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит", — написал сенатор в "Телеграме".
Напомним, о громких хлопках в городе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сегодня ночью. По его словам, в небе могла работать система ПВО. Лайф публиковал момент одного из взрывов. В результате происшествия три человека погибли, ещё четверо пострадали. Состояние одного из них оценивается как среднетяжёлое.
ТАСС / Евгений Силантьев