Зеленский пришёл в бешенство из-за неудачи ВСУ и жёстко отчитал главкома
Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия привела в бешенство Зеленского и ВСУ
Мастерство российских военных оказалось выше, чем ожидал украинский президент Владимир Зеленский, рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По его словам, после потери Северодонецка он вызвал к себе главнокомандующиего ВСУ Валерия Залужного, где задавал ему неприятные вопросы. Об этом он сообщил в интервью изданию "Украина.ру".
"Почему отступили?", "Почему не смогли"? Да потому что не смогли устоять перед натиском нашей союзной армии. Никаких других аргументов не существует", — указал эксперт.
Леонков вместе с тем полагает, что с таким боекомплектом, который российские военные обнаружили на заводе "Азот" в Северодонецке, украинские бойцы могли сопротивляться достаточно долго.
Напомним, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка первым сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Затем в Минобороны рассказали о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР. Также стало известно, что некоторые украинские военные бежали из города вплавь.
Paula Bronstein / Getty Images