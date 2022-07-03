Зеленский пришёл в бешенство из-за неудачи ВСУ и жёстко отчитал главкома

Мастерство российских военных оказалось выше, чем ожидал украинский президент Владимир Зеленский, рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По его словам, после потери Северодонецка он вызвал к себе главнокомандующиего ВСУ Валерия Залужного, где задавал ему неприятные вопросы. Об этом он сообщил в интервью изданию "Украина.ру".

"Почему отступили?", "Почему не смогли"? Да потому что не смогли устоять перед натиском нашей союзной армии. Никаких других аргументов не существует", — указал эксперт.