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Регион
Опубликовано 3 июля 2022, 08:07
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Зеленский пришёл в бешенство из-за неудачи ВСУ и жёстко отчитал главкома

Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия привела в бешенство Зеленского и ВСУ

Мастерство российских военных оказалось выше, чем ожидал украинский президент Владимир Зеленский, рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По его словам, после потери Северодонецка он вызвал к себе главнокомандующиего ВСУ Валерия Залужного, где задавал ему неприятные вопросы. Об этом он сообщил в интервью изданию "Украина.ру".

"Почему отступили?", "Почему не смогли"? Да потому что не смогли устоять перед натиском нашей союзной армии. Никаких других аргументов не существует", — указал эксперт.

Леонков вместе с тем полагает, что с таким боекомплектом, который российские военные обнаружили на заводе "Азот" в Северодонецке, украинские бойцы могли сопротивляться достаточно долго.

Зеленский взбесился из-за нежелания ВСУ отбивать Северодонецк
Зеленский взбесился из-за нежелания ВСУ отбивать Северодонецк

Напомним, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка первым сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Затем в Минобороны рассказали о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР. Также стало известно, что некоторые украинские военные бежали из города вплавь.

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Paula Bronstein / Getty Images

Оксана Попова
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