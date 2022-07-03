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Опубликовано 3 июля 2022, 09:02

ПВО России сбила два украинских Су-25

Российские средства ПВО сбили за сутки два украинских самолёта Су-25 в районах Харьковской и Николаевской областей в ходе "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Дибровное Харьковской области и Квитневое Николаевской области",  уточнил генерал-лейтенант.

Кроме того, ВСУ лишились ещё десяти беспилотников в районах Новое в Запорожской области, Волноваха, Донецк, Дмитровка, Изюм, Берёзовка и Купянск в Харьковской области.

Появились фото сбитых под Курском украинских беспилотников "Стриж"
Появились фото сбитых под Курском украинских беспилотников "Стриж"

А ранее российские средства ПВО сбили в воздухе самолёт Миг-29 Украины в Николаевской области. Также уничтожено 19 украинских дронов в районах таких населённых пунктов, как Воскресеновка, Глинское, Питомник, Жовтневое, Рубежное, Петровка в Харьковской области, Работино, Новоданиловка в Запорожской области, Петровское, Попасная, Кременная в ЛНР, Снежное, Высокое, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Докучаевск, Комсомольское в ДНР.

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Scott Olson / Getty Images

Андрей Бражников
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