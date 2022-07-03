ПВО России сбила два украинских Су-25

Российские средства ПВО сбили за сутки два украинских самолёта Су-25 в районах Харьковской и Николаевской областей в ходе "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Дибровное Харьковской области и Квитневое Николаевской области", — уточнил генерал-лейтенант.

Кроме того, ВСУ лишились ещё десяти беспилотников в районах Новое в Запорожской области, Волноваха, Донецк, Дмитровка, Изюм, Берёзовка и Купянск в Харьковской области.