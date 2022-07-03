Опубликованы фото брошенной ВСУ во время бегства иностранной техники
НМ ЛНР: Армия Украины несёт критические потери и бросает иностранное вооружение
Техника, оставленная бойцами ВСУ. Фото © Telegram / Народная милиция ЛНР
В Народной милиции Луганской Народной Республики заявили о критических потерях в рядах украинской армии. По данным ведомства, бойцы ВСУ также бросают иностранное вооружение при отступлении.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник несёт критические потери в живой силе и бронетехнике, а также бросает иностранное вооружение. Демилитаризация и денацификация неизбежны", — сказано в сообщении НМ ЛНР.
О значительных потерях ВСУ на всех направлениях ранее заявляли и в Министерстве обороны РФ. Так, 2 июля стало известно, что три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ за сутки боёв в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Золотарёвка потеряли более пятидесяти процентов личного состава.