Опубликованы фото брошенной ВСУ во время бегства иностранной техники

В Народной милиции Луганской Народной Республики заявили о критических потерях в рядах украинской армии. По данным ведомства, бойцы ВСУ также бросают иностранное вооружение при отступлении.

"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник несёт критические потери в живой силе и бронетехнике, а также бросает иностранное вооружение. Демилитаризация и денацификация неизбежны", — сказано в сообщении НМ ЛНР.



