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Опубликовано 3 июля 2022, 09:26
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Бригада ВСУ потеряла более 60% солдат в районе Марьинки и отказывается идти в бой

Минобороны: 54-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 60% личного состава

Боевые действия в районе города Марьинки Донецкой Народной Республики шли несколько суток. В результате механизированная бригада ВСУ потеряла более 60% личного состава и техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Марьинка ДНР 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боёв потеряла более 60% личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи", — рассказал он в ходе брифинга.

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Ранее в Минобороны также сообщили, что ВСУ несут значительные потери на всех направлениях. За сутки боёв в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Золотарёвка украинские военные потеряли более 50% личного состава.

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Александра Васильева
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