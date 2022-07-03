Бригада ВСУ потеряла более 60% солдат в районе Марьинки и отказывается идти в бой
Минобороны: 54-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 60% личного состава
Боевые действия в районе города Марьинки Донецкой Народной Республики шли несколько суток. В результате механизированная бригада ВСУ потеряла более 60% личного состава и техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Марьинка ДНР 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боёв потеряла более 60% личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи", — рассказал он в ходе брифинга.
Ранее в Минобороны также сообщили, что ВСУ несут значительные потери на всех направлениях. За сутки боёв в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Золотарёвка украинские военные потеряли более 50% личного состава.