Бригада ВСУ потеряла более 60% солдат в районе Марьинки и отказывается идти в бой

Боевые действия в районе города Марьинки Донецкой Народной Республики шли несколько суток. В результате механизированная бригада ВСУ потеряла более 60% личного состава и техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Марьинка ДНР 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боёв потеряла более 60% личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи", — рассказал он в ходе брифинга.