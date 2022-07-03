Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска
Войска России и ЛНР освободили Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору под Лисичанском
Армия РФ и подразделения ЛНР продолжают вести бои в Лисичанске, в окрестностях населённого пункта освобождено ещё три села. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российские войска и подразделения ЛНР ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окружённого противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населённые пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора", — уточнил генерал-лейтенант.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об освобождении Лисичанска от киевского режима. По его словам, колонна автомобилей чеченских силовиков уже едет по улицам города, а их знамёна установлены на главной площади.
ТАСС / OLEKSANDR RATUSHNIAK