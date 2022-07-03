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Опубликовано 3 июля 2022, 09:36
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Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска

Войска России и ЛНР освободили Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору под Лисичанском

Армия РФ и подразделения ЛНР продолжают вести бои в Лисичанске, в окрестностях населённого пункта освобождено ещё три села. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российские войска и подразделения ЛНР ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окружённого противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населённые пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора", — уточнил генерал-лейтенант.

Названы командиры, замкнувшие кольцо вокруг Лисичанска
Названы командиры, замкнувшие кольцо вокруг Лисичанска

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об освобождении Лисичанска от киевского режима. По его словам, колонна автомобилей чеченских силовиков уже едет по улицам города, а их знамёна установлены на главной площади.

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ТАСС / OLEKSANDR RATUSHNIAK

Анатолий Симоненко
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