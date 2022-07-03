Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска

Армия РФ и подразделения ЛНР продолжают вести бои в Лисичанске, в окрестностях населённого пункта освобождено ещё три села. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российские войска и подразделения ЛНР ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окружённого противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населённые пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора", — уточнил генерал-лейтенант.