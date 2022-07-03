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Регион
Опубликовано 3 июля 2022, 09:38
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ВКС России ликвидировали пункт дислокации 127-й бригады теробороны ВСУ в Харькове

Ударом высокоточного оружия Российские воздушно-космические силы уничтожили в районе Харькова пункт дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В восточной части города Харькова ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны", — сказал он.

Игорь Конашенков уточнил, что в результате данного удара было ликвидировано более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.

Опубликованы фото брошенной ВСУ во время бегства иностранной техники
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Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили высокоточным оружием большой дальности четыре взвода реактивных систем залпового огня ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, в тридцати двух районах была уничтожена живая сила и три склада с боеприпасами украинских вооружённых сил.

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Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Оксана Попова
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