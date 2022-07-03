ВКС России ликвидировали пункт дислокации 127-й бригады теробороны ВСУ в Харькове
Ударом высокоточного оружия Российские воздушно-космические силы уничтожили в районе Харькова пункт дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В восточной части города Харькова ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны", — сказал он.
Игорь Конашенков уточнил, что в результате данного удара было ликвидировано более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили высокоточным оружием большой дальности четыре взвода реактивных систем залпового огня ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, в тридцати двух районах была уничтожена живая сила и три склада с боеприпасами украинских вооружённых сил.
Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire