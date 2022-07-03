ВКС России ликвидировали пункт дислокации 127-й бригады теробороны ВСУ в Харькове

Ударом высокоточного оружия Российские воздушно-космические силы уничтожили в районе Харькова пункт дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В восточной части города Харькова ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны", — сказал он.

Игорь Конашенков уточнил, что в результате данного удара было ликвидировано более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.