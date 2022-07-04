Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. По его словам, всего войска освободили 25 населённых пунктов.

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР: Взято под контроль 25 населённых пунктов. Видео © LIFE

"Успешно проведена наступательная операция на территории ЛНР. В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки (ВСУ) в районе Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населённых пунктов. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов республики — Лисичанска", — отметил Шойгу.

Он добавил, что Вооружённые силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине, а также проводят разминирование территории освобождённого Лисичанска, оказывают медпомощь мирным гражданам.