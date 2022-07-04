Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР: Взято под контроль 25 населённых пунктов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. По его словам, всего войска освободили 25 населённых пунктов.
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР: Взято под контроль 25 населённых пунктов. Видео © LIFE
"Успешно проведена наступательная операция на территории ЛНР. В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки (ВСУ) в районе Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населённых пунктов. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов республики — Лисичанска", — отметил Шойгу.
Он добавил, что Вооружённые силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине, а также проводят разминирование территории освобождённого Лисичанска, оказывают медпомощь мирным гражданам.
Напомним, что 3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами. В самой республике назвали освобождение её территории новым Днём Великой Победы.
LIFE