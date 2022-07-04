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Регион
Опубликовано 4 июля 2022, 10:29
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Бойцы ВСУ бежали из Лисичанска, не дождавшись приказа главкома и Зеленского

В МВД ЛНР рассказали, что ВСУ бежали из Лисичанска без приказа главкома и Зеленского

Украинские подразделения не отступали, а бежали из Лисичанска, не дождавшись соответствующего распоряжения командования. Об этом ТАСС заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"Указаний на эвакуацию войск, отвода войск, как они это называют, ни [главком ВСУ Валерий] Залужный, ни [президент Украины Владимир] Зеленский не давали. То есть войска убежали раньше их официального распоряжения и указания", — сказал он.

Зеленский признал, что украинские войска отведены от Лисичанска
Зеленский признал, что украинские войска отведены от Лисичанска

Ранее сообщалось, что ВСУ сдали позиции под Лисичанском для сохранения жизни солдат. Так объяснили отступление на этом направлении в Генштабе Украины после тяжёлых боёв с российскими подразделениями, признав превосходство ВС РФ в вооружении и количестве личного состава.

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Getty Images / Scott Olson

Татьяна Миссуми
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