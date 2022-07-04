Бойцы ВСУ бежали из Лисичанска, не дождавшись приказа главкома и Зеленского
В МВД ЛНР рассказали, что ВСУ бежали из Лисичанска без приказа главкома и Зеленского
Украинские подразделения не отступали, а бежали из Лисичанска, не дождавшись соответствующего распоряжения командования. Об этом ТАСС заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
"Указаний на эвакуацию войск, отвода войск, как они это называют, ни [главком ВСУ Валерий] Залужный, ни [президент Украины Владимир] Зеленский не давали. То есть войска убежали раньше их официального распоряжения и указания", — сказал он.
Ранее сообщалось, что ВСУ сдали позиции под Лисичанском для сохранения жизни солдат. Так объяснили отступление на этом направлении в Генштабе Украины после тяжёлых боёв с российскими подразделениями, признав превосходство ВС РФ в вооружении и количестве личного состава.
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