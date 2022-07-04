Бойцы ВСУ бежали из Лисичанска, не дождавшись приказа главкома и Зеленского

Украинские подразделения не отступали, а бежали из Лисичанска, не дождавшись соответствующего распоряжения командования. Об этом ТАСС заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"Указаний на эвакуацию войск, отвода войск, как они это называют, ни [главком ВСУ Валерий] Залужный, ни [президент Украины Владимир] Зеленский не давали. То есть войска убежали раньше их официального распоряжения и указания", — сказал он.