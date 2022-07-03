Генштаб ВСУ признал отступление под Лисичанском, разоблачив ложь Зеленского
ВСУ сдали позиции под Лисичанском для сохранения жизни солдат. Так объяснили отступление на этом направлении в Генштабе Украины после тяжёлых боёв с российскими подразделениями.
"В условиях кратного превосходства русских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе", — уточнили в украинском ведомстве.
А советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в интервью изданию "Страна" подчеркнул, что было крайне "необходимо осуществлять организованное отступление из Лисичанска", чтобы встречать силы ЛНР и РФ "непосредственно на второй линии обороны Северск – Бахмут".
А вот президент Украины Владимир Зеленский отказался признать отвод сил под Лисичанском. Он призвал Запад поторопиться с поставками оружия Киеву и выразил уверенность в том, что это поможет ВСУ изменить ситуацию на данном направлении.
ТАСС / Zuma