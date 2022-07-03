ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского образца
Украинские войска в 17:20 (мск) обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению <...> населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — уточняется в заявлении.
Указанные снаряды применяется странами НАТО. На Украине была изготовлена в единственном экземпляре колёсная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
Ранее Лайф писал, что накануне ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" в направлении города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Обстрел был зафиксирован в 19:25 (совпадает с мск).
Laurent Van der Stockt pour Le Monde / Getty Images