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Опубликовано 3 июля 2022, 16:45

ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского образца

Украинские войска в 17:20 (мск) обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению <...> населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — уточняется в заявлении.

Указанные снаряды применяется странами НАТО. На Украине была изготовлена в единственном экземпляре колёсная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.

Выпущенные по Мелитополю снаряды ВСУ попали на аэродром
Выпущенные по Мелитополю снаряды ВСУ попали на аэродром

Ранее Лайф писал, что накануне ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" в направлении города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Обстрел был зафиксирован в 19:25 (совпадает с мск).

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Laurent Van der Stockt pour Le Monde / Getty Images

Татьяна Миссуми
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