Выпущенные по Мелитополю снаряды ВСУ попали на аэродром

Снаряды ВСУ, выпущенные во время ночного обстрела Мелитополя, попали на территорию аэродрома. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

"Благодаря своевременной работе систем ПВО жилые районы не пострадали, снаряды падали на территорию аэродрома. Частично нанесён ущерб частным домовладениям и многоэтажным жилым домам авиагородка", — написал он.

По словам Балицкого, пострадавших в результате обстрела нет, а инфраструктуру города уже начали проверять на предмет возможных повреждений.

"Прошу всех соблюдать спокойствие, город остаётся под надёжной защитой. Все попытки военных формирований Украины разрушить нашу мирную жизнь будут отражены силой Российской армии и её оружия", — подчеркнул глава ВГА.