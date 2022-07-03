В выступлении Зеленского нашли доказательства "одиночества" Запада

Попытки стран Запада "единым фронтом" превратить Россию в изгоя из-за конфликта на Украине привели к тому, что сами эти государства оказались в одиночестве, пишет французская газета Le Monde. Так колумнист издания Марк Семо прокомментировал недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского перед представителями стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Журналист отмечает, что члены Африканского союза просто вежливо выслушали доклад лидера Незалежной, никакой "воодушевлённой солидарности", как это наблюдается на Западе, выражено не было. Аналогичная реакция последовала со стороны глав латиноамериканских государств и стран Ближнего Востока.

"От Африки до Азии, через Латинскую Америку расширяется число стран, не желающих выбирать между Западом и Россией", — заметил Семо и констатировал, что попытки европейских стран превратить Москву в изгоя привели к тому, что сами эти государства оказались в одиночестве.