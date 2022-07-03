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Регион
Опубликовано 3 июля 2022, 17:42
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Зеленский отреагировал на взятие Лисичанска в кольцо новой просьбой в адрес Запада

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что если Запад поторопится с поставками оружия Киеву, то ВСУ смогут изменить ситуацию в Лисичанске. Такое мнение он озвучил по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезом.

"Сказать сегодня точно, что Лисичанск находится под контролем [России], мы не можем, идут бои в окрестностях Лисичанска. И наша задача — иметь огневое преимущество. На сегодня, я считаю, наши ВСУ делают всё что могут. Ускорение поставки оружия даст возможность иметь огневое преимущество, и тогда будем давить на этом направлении сильнее", сказал украинский лидер.

При этом он признал, что в Лисичанске "действительно самая сложная ситуация, самая опасная" и всё преимущество в этом регионе на стороне России.

МИД Украины обиделся на агентство France Presse из-за новости про Лисичанск
МИД Украины обиделся на агентство France Presse из-за новости про Лисичанск

Ранее сообщалось, что войска группировки "Центр" совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска, полностью заблокировав там подразделения ВСУ.

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Laurent Van der Stockt for Le Monde / Getty Images

Татьяна Миссуми
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