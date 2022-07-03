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Опубликовано 3 июля 2022, 14:30
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МИД Украины обиделся на агентство France Presse из-за новости про Лисичанск

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что агентство Франс Пресс (AFP) стало жертвой российской пропаганды после того, как издание написало, что "украинские сепаратисты заявляют об окружении Лисичанска".

"AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиюще называет Российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя спецоперацию России против Украины как внутренний конфликт. Кремль ликует", — возмущённо написал Николенко в "Твиттере".

Ситуацию с Лисичанском освещали и другие иностранные СМИ. Однако позиция некоторых из них тоже отличалась от версии Киева. Например, France 24 и Sky News писали, что жители города ждут прихода военных ВС России и войск ЛНР.

Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска
Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об освобождении Лисичанска от киевского режима. По его словам, колонна автомобилей чеченских силовиков уже едет по улицам города, а их знамёна установлены на главной площади.

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Wikipedia / DiscoverWithDima

Александра Васильева
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