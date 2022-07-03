Франция тайно записала переговоры Макрона и Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Она заметила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1" , что это характеризует подход партнёра к дипломатии.

Её слова относятся к документальному фильму французского режиссёра Ги Лагаша "Президент, Европа и война", в котором были показаны кадры переговоров между главой Франции Эмманюэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным.

"Когда осуществляются звонки на высшем уровне, то это, конечно, конфиденциальная история, естественно, это закрытые переговоры. Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и всё это снимали. Это пример того, что именно так они понимают слово "дипломатия", — подчеркнула Захарова.