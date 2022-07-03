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Регион
Опубликовано 3 июля 2022, 14:00
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Ребёнок пропал без вести после обстрела Белгорода

СКР: Два человека пропали без вести после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ два человека пропали без вести, в том числе один ребёнок. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"В результате действий украинских силовиков погибло три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребёнок, четыре мирных жителя ранены, в том числе один ребёнок, повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено одно домовладение", — говорится в сообщении.

По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела города погибло четыре человека.

СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ
СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Напомним, о взрывах в Белгороде губернатор области Вячеслав Гладков рассказал сегодня ночью. Сначала сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины погибло три человека, позднее их число увеличилось до четырёх. Лайф публиковал момент одного из взрывов.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Григорий Воронцов
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