Ребёнок пропал без вести после обстрела Белгорода
СКР: Два человека пропали без вести после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ два человека пропали без вести, в том числе один ребёнок. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"В результате действий украинских силовиков погибло три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребёнок, четыре мирных жителя ранены, в том числе один ребёнок, повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено одно домовладение", — говорится в сообщении.
По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела города погибло четыре человека.
Напомним, о взрывах в Белгороде губернатор области Вячеслав Гладков рассказал сегодня ночью. Сначала сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины погибло три человека, позднее их число увеличилось до четырёх. Лайф публиковал момент одного из взрывов.
ТАСС / Евгений Силантьев