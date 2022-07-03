Ребёнок пропал без вести после обстрела Белгорода

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ два человека пропали без вести, в том числе один ребёнок. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"В результате действий украинских силовиков погибло три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребёнок, четыре мирных жителя ранены, в том числе один ребёнок, повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено одно домовладение", — говорится в сообщении.